Grande Fratello VIP 7, ecco come voteranno i concorrenti per le elezioni del 25 settembre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono emersi dei problemi riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip che parrebbero essere davvero irrisolvibili. La prima diretta del reality, infatti questo 19 settembre. Le elezioni politiche, però, sono in programma per il 25 dello stesso mese. come faranno i gieffini quindi a votare? Il Grande Fratello Vip 7 fa parlare di sé anche molto prima della sua effettiva messa in onda. Vi abbiamo già raccontato, ad esempio, della "corte sfacciata" che Raffaella Fico ha fatto a Signorini per poter essere fra i concorrenti anche quest'anno. Del secco rifiuto di Evelina Sgarbi, poi, se n'è parlato per settimane intere su ogni giornale di gossip. A tenere banco ultimamente, però, sono le voci sui probabili futuri ...

