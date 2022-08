Grand Hotel 3, anticipazioni 25 agosto 2022: Diego pronto ad uccidere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Doppio appuntamento questa settimana con la fiction Grand Hotel 3 che si avvia verso il gran finale. Giovedì 25 agosto 2022 su Canale 5 dalle ore 21:30 andrà in onda la penultima puntata composta da due episodi. In questo appuntamento, Andres cercherà di aiutare Javier a dimostrare che Laura è pazza. Nel frattempo, Diego imprigionerà Alicia con la speranza che il suo amante vada a liberarla per poi ucciderlo. Intanto, Julio rischierà di morire per via di una ferita che Diego gli ha inferto. Infine, Belen riuscirà ad incolpare Bazan di tutti i suoi raggiri. Grand Hotel 3, puntata 25 agosto 2022: episodio 11 «La salute dei defunti» La penultima puntata di Grand Hotel 3 si aprirà con ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Doppio appuntamento questa settimana con la fiction3 che si avvia verso il gran finale. Giovedì 25su Canale 5 dalle ore 21:30 andrà in onda la penultima puntata composta da due episodi. In questo appuntamento, Andres cercherà di aiutare Javier a dimostrare che Laura è pazza. Nel frattempo,imprigionerà Alicia con la speranza che il suo amante vada a liberarla per poi ucciderlo. Intanto, Julio rischierà di morire per via di una ferita chegli ha inferto. Infine, Belen riuscirà ad incolpare Bazan di tutti i suoi raggiri.3, puntata 25: episodio 11 «La salute dei defunti» La penultima puntata di3 si aprirà con ...

sonoMEZZANOTTE : @NackaSkoglund89 Vero. Ora guardo le ultime puntate di Zack e Cody al grand’hotel - Enrico79298051 : @gregorioronca @amaveronags1 ma Ferro ha ceduto il Grand Hotel che ho visto che ha cambià nome? - PaoloStarvaggi : @Fiammy71 @SunshineMarcoB @EnfantProdige Come no! Mia mamma aveva appeso in cucina un posterino di Palomo, tratto s… - Gio55981465 : RT @CIAfra73: @nico_lai93 In realtà è il finale DI SERIE, visto che il Grand Hotel termina con l'ultimo episodio intitolato 'Colera' - CIAfra73 : @nico_lai93 In realtà è il finale DI SERIE, visto che il Grand Hotel termina con l'ultimo episodio intitolato 'Colera' -