gparagone : Governo #Draghi tenuto in piedi da una schiera incredibile di partiti. Da Salvini a Speranza, dalla Ronzulli al M5… - ItaliaViva : A destra la #Meloni ha sempre votato contro il governo. A sinistra il #PD si è alleato con #Fratoianni, che ha vota… - marcodimaio : Luigi è una battuta questa, vero? Il governo Draghi lo ha fatto cadere la tua creatura Conte assieme ai parlamentar… - saturnomazzafe2 : RT @ConteZero76: Din-don: Ricordiamo che tutto il casino elettorale recente è figlio del M5S che ha innescato la caduta del governo Draghi. - MiaomiaoCh : RT @giuseppetp55: Ascoltare il discorso di #Draghi al meeting di #Rimini e salirmi il sangue alla testa è stato un attimo,come avete potuto… -

ilGiornale.it

Non pago di aver dissolto il partito con la catastrofe elettorale, Conte all'improvviso fa cadere ilDraghi, come posseduto da una furia distruttrice il cui unico fine è lasciare solo macerie....frattura era nell'aria dopo la divisione a livello nazionale legata alla caduta delDraghi. Sicilia, Chinnici resta candidata Pd/ "Non volto le spalle agli elettori" Il passo indietro del... Governo, M5s, campo largo: così Conte ha sfasciato tutto Compare anche il ‘Divieto di pubblicità e tassazione al gioco d’azzardo’ nell’elenco pubblicato oggi dal Movemento 5 Stelle degli impegni mantenuti nella legislatura che volge al termine. E, in vista ...Diciotto borse di studio per gli studenti più meritevoli di tre scuole di Favara contro la fuga dei cervelli. L'iniziativa del M5S.