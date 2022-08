Governo | il commiato di Draghi | ' Italia ce la farà con qualsiasi governo | ma non si isoli' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. () - E' un, un congedo senza nessun acredine per come sono andate le cose. Lì dove tutto è cominciato e oggi sembra tutto finire o quasi. Marioviene accolto dal calore del Meeting di Rimini. Per lui due standing ovation, la seconda interminabile tanto da metterlo quasi in imbarazzo. E da commuoverlo, come ammette aprendo il suo attesissimo intervento. Incentrato su un messaggio all'insegna della speranza e dell'che non si lascia piegare, che sa rialzarsi. Lo ha fatto con la pandemia, loancora una volta affrontando a viso aperto le tante sfide che ha davanti. Viene interrotto ben 33 volte dagli applausi del popolo ciellino il premier, lascia la sala mentre in tanti gridano e chiedono il "bis". E' la stessa platea che ieri ha inneggiato a Giorgia ...