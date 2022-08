Governo: Draghi, 'politica economica ci mette su basi solide, su debito/Pil meglio di altri paesi Ue' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Quest'anno, aiuti e sostegni a famiglie e imprese non hanno avuto bisogno di alcuno scostamento di bilancio. Abbiamo confermato i nostri obiettivi di indebitamento. Il debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo è sceso di 4,5 punti percentuali nel 2021 e il Governo prevede continui a calare anche quest'anno di altri 3,8 punti percentuali. Il rapporto debito/PIL resta a livelli molto alti, ma se queste previsioni dovessero confermarsi, si tratterebbe del maggior calo in termini assoluti in un biennio a partire dal dopoguerra". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo lungo intervento al Meeting di Rimini. "Il miglioramento dei conti pubblici non dipende soltanto dalla presenza di una fase economica espansiva. Mai negli ultimi venti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Quest'anno, aiuti e sostegni a famiglie e imprese non hanno avuto bisogno di alcuno scostamento di bilancio. Abbiamo confermato i nostri obiettivi di indebitamento. Ilpubblico in rapporto al prodotto interno lordo è sceso di 4,5 punti percentuali nel 2021 e ilprevede continui a calare anche quest'anno di3,8 punti percentuali. Il rapporto/PIL resta a livelli molto alti, ma se queste previsioni dovessero confermarsi, si tratterebbe del maggior calo in termini assoluti in un biennio a partire dal dopoguerra". Così il premier Marioin un passaggio del suo lungo intervento al Meeting di Rimini. "Il miglioramento dei conti pubblici non dipende soltanto dalla presenza di una faseespansiva. Mai negli ultimi venti ...

