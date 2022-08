Governo: Draghi, 'Italia si è dimostrata grande Paese, esecutivo ha risposto con prontezza' (2) (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) - "il Governo -ha aggiunto Draghi- ha fatto del proprio meglio: per rispondere con prontezza alle esigenze degli Italiani; per compiere tutte le scelte necessarie con indipendenza di giudizio; per mantenere alta la credibilità di fronte ai cittadini e ai partner internazionali; e per cercare sempre l'unità di intenti, il dialogo, la coesione sociale. Questo è stato il nostro metodo di lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) - "il-ha aggiunto- ha fatto del proprio meglio: per rispondere conalle esigenze deglini; per compiere tutte le scelte necessarie con indipendenza di giudizio; per mantenere alta la credibilità di fronte ai cittadini e ai partner internazionali; e per cercare sempre l'unità di intenti, il dialogo, la coesione sociale. Questo è stato il nostro metodo di lavoro".

ItaliaViva : I governi che hanno garantito la crescita maggiore a manifatturiero, industria, turismo sono stati il #GovernoRenzi… - Ettore_Rosato : Bisogna raccontare al Paese cose credibili, dicendo le cose che si potranno realizzare e non il libro dei desideri.… - demagistris : Salvini fa il pacifista in campagna elettorale, poi continua a sedere nel governo Draghi come tutti gli altri. Firm… - ZagoValter : @elenabonetti @MeetingRimini Continuate a tirare per la giacca #Draghi e lui mai vi ha dato la sua disponibilità per un secondo governo. - maryemanuel7532 : RT @alanfriedmanit: Ascoltando il discorso di Draghi a Rimini si vede perché è stata una scemenza per Conte, Salvini, e Berlusconi a buttar… -