Governo | Draghi | ' Italia mai forte quando ha deciso di fare da sola'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La credibilità interna deve andare di pari passo con la credibilità internazionale. Questa è fondamentale perché l'Italia abbia un peso in Europa e nel mondo coerente con la sua storia, con le aspettative dei suoi cittadini. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea, protagonista del G7 e della NATO. Il nostro debito pubblico – tra i più alti del mondo – è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Migliaia di aziende straniere si riforniscono dalle nostre imprese, fanno i loro ordini o impiegano i loro capitali in Italia e contribuiscono alla crescita, all'occupazione, al bilancio pubblico. È per questi motivi che protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale". Così il premier Mario Draghi, nel suo lungo intervento al Meeting ...

