Gotham Knights | online il nuovo trailer con Harley Quinn e Clayface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Novità per i fan di: è stato rilasciato undedicato ai criminali che svela. Lancio del gioco anticipato al 21 ottobre: ildell’action RPG è– Warner BrosWarner Bros. Games e DC hanno rilasciato ildi, l’action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Il video svela due supercriminali DC: la mente ispiratrice dei criminie il colosso mutaforma, ...

Uno dei titoli di cartello durante questa Opening Night Live è stato, titolo action con i supereroi DC targato Warner Bros . Durante l'evento, che simbolicamente sancisce l'inizio della gamescom , è stato mostrato un filmato incentrato sui ...La Gamescom ci mostra anche, un gioco ambientato nell'universo della DC, con un trailer pieno d'azione. Oltre a numerosissimi spezzoni do storia, riusciamo a vedere ...Ma non solo: l’uscita del gioco è stata anticipata a sorpresa, dal 25 ottobre al 21 dello stesso mese. Poco sotto, il nuovo trailer. È questa la premessa narrativa di Gotham Knights, che come anticipa ...Pre-ordinando il gioco sarà possibile ricevere al lancio la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC. Per s ...