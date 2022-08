Golf | DP World Tour | Paratore e altri sette italiani all’Omega European Masters

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Saranno otto gliin gara(25-28 agosto), tappa del DP. Tra i favoriti c’è Renato, reduce da un terzo posto (Cazoo Open), un quarto (ISPS HandaInvitational) e un 13° in Repubblica Ceca. Con lui,azzurri: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Nino Bertasio, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, e il dilettante azzurro Filippo Celli pronti a mettersi in luce. Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC a Crans Montana, occhi puntati sul campione in carica, il 21enne danese Rasmus Hojgaard. Spazio poi al gemello Nicolai, due successi in carriera di cui uno nel DS Automobiles Italian Open lo scorso anno al Marco Simone& ...