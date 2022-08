Gli Usa sfidano la Cina in Africa: la nuova strategia di Biden per arginare il Dragone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una nuova strategia per rilanciare il proprio impegno in Africa e, al tempo stesso, competere con i rivali geopolitici Cina e Russia, al fine di accreditarsi la maggior influenza possibile sulle dinamiche politico-economiche presenti nel continente nero. Per gli Stati Uniti è scoccata l’ora zero. Washington non può più permettersi di lasciare campo aperto a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unaper rilanciare il proprio impegno ine, al tempo stesso, competere con i rivali geopoliticie Russia, al fine di accreditarsi la maggior influenza possibile sulle dinamiche politico-economiche presenti nel continente nero. Per gli Stati Uniti è scoccata l’ora zero. Washington non può più permettersi di lasciare campo aperto a InsideOver.

_Nico_Piro_ : Ricordate i nostri eroi? Infermieri e medici in corsia a rischiare di prendere covid-19 per aiutare gli altri? Sarà… - ladyonorato : Intanto negli USA di Biden rimane vietato l’ingresso agli stranieri non muniti di “vaccinazione” completa. In barba… - _Nico_Piro_ : Nell'economia Usa c'è una tempesta perfetta: gli effetti della guerra in Ucraina (aumenti prezzo carburante in part… - marco_moggio : RT @MilanoFinanza: Il Nobel per l'Economia Phelps: gli Usa tornino alla produttività degli anni '50 - TommyBrain : AntiDiplomatico:Gli USA attaccano i gruppi legati all'Iran in Siria. Sabotato accordo sul nucleare? -