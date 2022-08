Gli auguri di Draghi all'Ucraina per il giorno dell'indipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) "L'Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) "L'Italia è vicina al vostro popolo, alle famigliee vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie ...

ricpuglisi : Ed ecco il terzo candidato giovane del @pdnetwork @Marco_Sarra che fa gli auguri di Buon Anniversario alla Rivoluzi… - Linkiesta : Il crollo del mercato automobilistico in #Russia (grazie alle sanzioni) Il #Cremlino ha permesso di costruire le v… - TeresaBellanova : Grazie mille per gli auguri :) da oggi sono una “ragazza” di 64 anni?? - smilypapiking : RT @HSkelsen: In questo #IndependenceDay2022 faccio gli auguri agli ucraini nella persona del Pres. @ZelenskyyUa. Un uomo che si è sobbarca… - HSkelsen : RT @HSkelsen: In questo #IndependenceDay2022 faccio gli auguri agli ucraini nella persona del Pres. @ZelenskyyUa. Un uomo che si è sobbarca… -