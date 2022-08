Gli alleati del Pd rischiano il botto: la soglia del 3% fa paura a Di Maio e Fratoianni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luigi Di Maio, ministro degli Esteri uscente e leader di Impegno civico, pare si sia dato molto da fare per non vedersi assegnato il collegio uninominale Campania 1-03, quello di Pomigliano. In pratica, casa sua. Lo considerava poco sicuro. Così ha convinto gli alleati del Pd a riservare quel posto a Paolo Siani, deputato Dem fratello del giornalista ucciso dalla camorra. Di Maio correrà nel collegio Campania 1-02 di Fuorigrotta, che comprende anche i quartieri napoletani di Bagnoli, Posillipo, Chiaia e parte del centro storico. Dal momento che nell'uninominale per vincere basta un solo voto in più, in questa circoscrizione conta di avere più possibilità di farcela. Anche se dovrà fronteggiare Mara Carfagna (Terzo polo), Maria Rosaria Rossi (centrodestra) e Sergio Costa (M5S). Di Maio, comunque, si presenta candidato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luigi Di, ministro degli Esteri uscente e leader di Impegno civico, pare si sia dato molto da fare per non vedersi assegnato il collegio uninominale Campania 1-03, quello di Pomigliano. In pratica, casa sua. Lo considerava poco sicuro. Così ha convinto glidel Pd a riservare quel posto a Paolo Siani, deputato Dem fratello del giornalista ucciso dalla camorra. Dicorrerà nel collegio Campania 1-02 di Fuorigrotta, che comprende anche i quartieri napoletani di Bagnoli, Posillipo, Chiaia e parte del centro storico. Dal momento che nell'uninominale per vincere basta un solo voto in più, in questa circoscrizione conta di avere più possibilità di farcela. Anche se dovrà fronteggiare Mara Carfagna (Terzo polo), Maria Rosaria Rossi (centrodestra) e Sergio Costa (M5S). Di, comunque, si presenta candidato ...

