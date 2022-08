Giulia Mangoni e il Salmerino di San Lorenzo Dorsino

Crushsite

... Natalia Trejbalova a Neive (CN) in Piemonte; Alice Ronchi a Montemarcello (SP) in Liguria; Alina Kleytman a Cigognola (PV) in Lombardia;a San Lorenzo Dorsino (TN) in Trentino - Alto ...... domenica 26 giugno ore 18.00, Belvedere di Cigognola, Cigognola - Trentino - Alto Adige, San Lorenzo Dorsino (TN)" Il Salmerino Viandante Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 17.00, ... Una boccata d'arte, San Lorenzo Dorsino (Tn), estate 2022