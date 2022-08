Giorno dell'indipendenza ucraina: le famiglie fuggite dalla guerra posano per il loro Paese (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 agosto l'ucraina celebra l'indipendenza dall'Unione Sovietica arrivata nel 1991 ma è anche il sesto mese di guerra. I ritratti delle famiglie fuggite dal Paese Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 agosto l'celebra l'dall'Unione Sovietica arrivata nel 1991 ma è anche il sesto mese di. I ritrattidal

Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - ScaltritiLab : C’è un quotidiano che pubblica ogni giorno, sistematicamente, spazzatura. Articoli vergognosi e impresentabili scri… - GiuseppeConteIT : @EnricoLetta Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi 'sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno'.… - fiorellinas : @Fiorello Ancora grazie, per il tuo omaggio, del video con Amadeus, dell'altro giorno. È stato bellissimo davvero.… - io63128 : La donna che aspetta, intuisce che quello che c’è non è quello che avrebbe potuto essere, ma nemmeno quello che sar… -