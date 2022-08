Giornata indipendenza ucraina | Zelensky | lottiamo fino alla fine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) "Ci preoccupiamo solo della nostra terra. Lotteremo per essa". Così il presidente ucrainonel giorno in cui l'festeggia ladell', a sei mesi dall'...

Oggi, 24 agosto, ricorre ladell'dell'Ucraina e nei giorni scorsi, il presidente Volodymyr Zelensky aveva lanciato l'allerme: "Dobbiamo essere consapevoli che in settimana la Russia potrà tentare di fare ..."Ci preoccupiamo solo della nostra terra. Lotteremo per essa fino alla fine". Così il presidente ucraino Zelensky nel giorno in cui l'Ucraina festeggia ladell', a sei mesi dall'invasione da parte della Russia."Abbiamo tenuto duro per sei mesi. È dura ma abbiamo stretto i pugni e stiamo combattendo per il nostro destino. Ogni nuovo ...«La restituzione della Crimea all’Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale». L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina», ha detto il premier P ...Milano, 24 ago. (askanews) - 'Ci preoccupiamo solo della nostra terra. Lotteremo per essa fino alla fine'. Così il presidente ucraino Zelensky ...