Gianni Berengo Gardin – L’occhio come mestiere al MAXXI (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 4 maggio e fino al 18 settembre è presente al MAXXI la mostra dedicata al grande fotografo italiano. Gianni Berengo Gardin è uno dei più grandi fotografi contemporanei, fin dagli anni cinquanta fotografa l’Italia attraverso L’occhio del suo obiettivo, donandoci un viaggio attraverso il suo sguardo e attraverso il tempo. L’esposizione, intitolata “L’occhio come mestiere”, ci accompagna di foto in foto in epoche molto diverse tra loro, rese però incredibilmente sovrapponibili dalla fotografia. Lo stile di Berengo Gardin infatti riesce a fondere ed avvicinare scatti dell’Italia degli anni 50 con scatti dell’Italia degli anni 2000, collegando come fosse un ponte epoche e realtà attraverso anche un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 4 maggio e fino al 18 settembre è presente alla mostra dedicata al grande fotografo italiano.è uno dei più grandi fotografi contemporanei, fin dagli anni cinquanta fotografa l’Italia attraversodel suo obiettivo, donandoci un viaggio attraverso il suo sguardo e attraverso il tempo. L’esposizione, intitolata “”, ci accompagna di foto in foto in epoche molto diverse tra loro, rese però incredibilmente sovrapponibili dalla fotografia. Lo stile diinfatti riesce a fondere ed avvicinare scatti dell’Italia degli anni 50 con scatti dell’Italia degli anni 2000, collegandofosse un ponte epoche e realtà attraverso anche un ...

AntigoneCris : RT @fraurolo121: 'Per me l’importanza della fotografia è la documentazione, la testimonianza, come eravamo in quel momento.' #BerengoGardin… - manonafence : RT @fraurolo121: 'Per me l’importanza della fotografia è la documentazione, la testimonianza, come eravamo in quel momento.' #BerengoGardin… - fedefioro : RT @DAXdB: ?? Noi siamo l'enigma che nessuno decifra. Siamo la favola racchiusa nella propria immagine. Siamo ciò che continua ad andare a… - Fuori_magazine : RT @fraurolo121: 'Per me l’importanza della fotografia è la documentazione, la testimonianza, come eravamo in quel momento.' #BerengoGardin… - MinervaArmata : RT @fraurolo121: 'Per me l’importanza della fotografia è la documentazione, la testimonianza, come eravamo in quel momento.' #BerengoGardin… -