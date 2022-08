GF VIp, Alfonso Signorini rivela di aver incontrato Ilary Blasi: “Incazzata nera” (Di mercoledì 24 agosto 2022) A parlare di Ilary Blasi stavolta è stato Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip che in passato aveva ricoperto il ruolo di opinionista proprio al fianco dell’ormai ex moglie di Francesco Totti. E con le sue parole Signorini ha smentito chi vorrebbe la Blasi disperata e in lacrime per la fine del matrimonio col “Pupone”. Al contrario, Alfonso ha fatto sapere di averla trovata “più Incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali”. A fare le spese della rabbia di Ilary Blasi sarà Francesco Totti, con cui a breve si troverà a discutere i termini del divorzio? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Alfonso Signorini in difficoltà? ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 agosto 2022) A parlare distavolta è stato, il conduttore del GF Vip che in passato aveva ricoperto il ruolo di opinionista proprio al fianco dell’ormai ex moglie di Francesco Totti. E con le sue paroleha smentito chi vorrebbe ladisperata e in lacrime per la fine del matrimonio col “Pupone”. Al contrario,ha fatto sapere dila trovata “piùche triste per le sue ben note vicende sentimentali”. A fare le spese della rabbia disarà Francesco Totti, con cui a breve si troverà a discutere i termini del divorzio? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7,in difficoltà? ...

