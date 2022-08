GF Vip | Adriana Volpe | la verità sulla proposta imbarazzante di Signorini

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Come è noto da tempo,non tornerà nella prossima edizione di GF Vip 2022. L'ex volto Rai non sarà opinionista del reality show condotto da Alfonso. Al suo posto vedremo Orietta Berti che affiancherà Sonia Bruganelli. In una intervista rilasciata a FanPage, la conduttrice ha parlato per la prima volta del fatto di non essere stata confermata per il secondo anno consecutivo, come accaduto per la moglie di Paolo Bonolis, svelando gli altarini. Inoltre avrebbe ricevuto anche unainaccettabile dal direttore di Chi e conduttore del GF Vip: "Mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva 'Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la ...