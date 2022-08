Gf Vip 7 | tra i Vipponi anche una nota opinionista? “Tra qualche giorno traslocherà sui divanetti di Cinecittà” | il rumor

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova edizione del Gf Vip 7 è sempre più vicina e continuano le indiscrezioni sul cast. Se sul fronte degli opinionisti i giochi sono ormai chiusi, con la conferma di Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti, lo stesso non si può dire dei concorrenti che prenderanno parte al reality. Nelle ultime ore il sito Dagospia ha lanciato uno scoop che vede Patrizia Groppelli come vippona ufficiale nel cast. Ecco cosa si legge: DANDOLO FLASH – PATRIZIA GROPPELLI FU D’ASBURGO SARÀ UNA DELLE CONCORRENTI DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEL “GRANDE FRATELLO VIP” – LA VIVACETV, COMPAGNA DEL DIRETTORE DI “LIBERO”, ALESSANDRO SALLUSTI, DALLE POLTRONE IN ECOPELLE DEGLI STUDI DEL BISCIONE TRASLOCHERA’ TRASUIDELLA CASA DI… La Groppelli è famosa al pubblico di Canale 5 ...