Gf Vip 7, Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: “Alfonso Signorini ha insistito per riaverla al suo fianco? Siamo sicuri? C’è chi dice che…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Intervista da Fanpage.it, Adriana Volpe si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’ex opinionista del Gf Vip 6 ha parlato non solo di Alfonso Signorini ma anche di Sonia Bruganelli. Ecco quello che ha rivelato: Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla presunta insistenza di Signorini per riavere la Bruganelli come opinionista, Adriana ha detto: Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Intervista da Fanpage.it,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’ex opinionista del Gf Vip 6 ha parlato non solo dima anche di. Ecco quello che ha rivelato: Surimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla presunta insistenza diper riavere lacome opinionista,ha detto:? C’è anche chiche abbia fatto carte false per essere ...

IsaeChia : #GfVip 7, Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: “Alfonso Signorini ha insistito per riaverla al suo fianco? Siamo s… - IsaeChia : #GfVip 7,Adriana Volpe svela tutti i retroscena della mancata conferma come opinionista:”Alfonso Signorini mi ha fa… - DanielaSecli : Adriana Volpe: “Ora parlo io, tutta la verità sul #GFVip, Sonia Bruganelli e Signorini” La conduttrice svela i ret… - EleonoraDAmore : Adriana Volpe: “Alfonso mi ha detto: 'Io ho le idee molto chiare, vorrei la Bruganelli come opinionista e te dentro… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe: Ora parlo io, tutta la verità sul GF Vip, Sonia Bruganelli e la proposta di Signorini #adriana… -