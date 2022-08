SportandoIT : Gevi Napoli Basket: Lo scrimmage al PalaBarbuto contro Latina a porte aperte - AndreaCapaldo94 : RT @lynnafferrabile: ?? PalaBarbuto ?? 27/8 ?? 19 ?? GeVi Napoli Basket @basket_napoli ?? Benacquista Assicurazioni Latina @LatinaBasket #LBA… - lynnafferrabile : ?? PalaBarbuto ?? 27/8 ?? 19 ?? GeVi Napoli Basket @basket_napoli ?? Benacquista Assicurazioni Latina @LatinaBasket… - lynnafferrabile : RT @AndreaCapaldo94: ULTIM'ORA ?? - Lo scrimmage, GeVi Napoli Basket @basket_napoli ?? Benacquista Assicurazioni Latina @LatinaBasket, in pro… - AndreaCapaldo94 : ULTIM'ORA ?? - Lo scrimmage, GeVi Napoli Basket @basket_napoli ?? Benacquista Assicurazioni Latina @LatinaBasket, in… -

Il cammino di avvicinamento agli appuntamenti ufficiali è ricco di impegni amichevoli molto interessanti: il 3 settembre, Happy Casa Brindisi giocherà cona Campobasso, presso La Molisana ...Laha chiuso il roster con l'arrivo di Kaiser Gates e vuole costruire un cammino di gestione nel secondo anno di A per la stabilità del progetto costruito e per la continuità che può ...Giusta decisione del club azzurro, che ci ripensa: la Gevi Napoli Basket comunica infatti che lo scrimmage in programma sabato prossimo 27 agosto alle ore 19, al PalaBarbuto contro ...La GeVi Napoli Basket, comunica che lo scrimmage in programma sabato prossimo 27 Agosto alle ore 19, al PalaBarbuto contro la Benacquista Assicurazioni Latina, squadra militante nel girone verde ...