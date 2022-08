Gb: allarme su treno sotto la Manica, passeggeri bloccati per ore nel tunnel d'emergenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Londra, 24 ago. (Adnkronos) - Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all'interno del tunnel della Manica dopo che un treno da Calais a Folkestone sembrava essere andato in panne. I passeggeri de' Le Shuttle - scrive la Bbc - sono stati evacuati in un tunnel di emergenza per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo. La compagnia Le Shuttle ha dichiarato di dover fare chiarezza sulle ragioni che hanno fatto scattare gli allarmi nel treno. "Il tunnel di servizio è stato terrificante", ha raccontato una passeggera. "Era come un film catastrofico. Abbiamo camminato negli abissi senza sapere cosa stesse succedendo, tutti in coda sotto il mare. C'era una donna che piangeva nel tunnel, un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Londra, 24 ago. (Adnkronos) - Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all'interno deldelladopo che unda Calais a Folkestone sembrava essere andato in panne. Ide' Le Shuttle - scrive la Bbc - sono stati evacuati in undiper poi essere trasferiti in unsostitutivo. La compagnia Le Shuttle ha dichiarato di dover fare chiarezza sulle ragioni che hanno fatto scattare gli allarmi nel. "Ildi servizio è stato terrificante", ha raccontato una passeggera. "Era come un film catastrofico. Abbiamo camminato negli abissi senza sapere cosa stesse succedendo, tutti in codail mare. C'era una donna che piangeva nel, un'altra ...

Romanistante : @itsgianluu Avevo il telefono con la luminosità bassa, ho letto Allarme Zaniolo e basta e stavo per buttarmi dal treno - QuodLuxRomae : Nuovi segnali di allarme per gli ucraini: * pericolo chimico - campane; * pericolo radiazioni - allarme classico; *… - Fraffer_ : @VerFilippo allarme bomba sul treno per reggio ? ???? - SbRocko__ : @_strategie Nel caso specifico sì - la mia percezione di un messaggio del genere inviato mentre l’altro soggetto è… - debra_hhh : Lo stridere di un treno sui binari, i tuoni e un allarme. Che sinfonia. -