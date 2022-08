Gazzetta | Milik alla Juve porterebbe 3 milioni nelle casse del Napoli

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sedovesse andare, come sembra probabile, ilinrebbe 3in virtù della clausola che De Laurentiis pretese al momento della cessione del polacco al Marsiglia, per complicarne il ritorno in Italia. Laricorda l’accaduto. “A gennaio 2021 è il Marsiglia a farsi avanti, ma De Laurentiis teme comunque un eventuale trasferimento. Così propone di inserire una clausola che impedisca il ritorno in Italia entro un determinato periodo di tempo. Il polacco si oppone e per il buon esito dell’operazione, l’OM si rende disponibile a concedere una percentuale sulla futura rivendita, il 30%, ma senza limitazioni. Nel 2021 Se Morata non fosse rimasto, l’anno scorso,sarebbe ...

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero virato super l'attacco. Cifre e dettagli Come riportato da Ladello Sport, Arkadiuszè il profilo numero uno per la Juventus per rinforzare l'attacco in questa sessione di mercato. Ciò è dovuto alle cifre in ballo relativamente basse: 2 milioni ...Ora il polacco può vestire di bianconero e far felice comunque gli azzurri, come racconta ladello Sport .alla Juventus porta soldi al Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e ...Su Gazzetta: "La Juve al bivio". Per accontentare le esose pretese dell'olandese servono delle uscite. Più facile arrivare al ...