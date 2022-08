Gas | ora il ministro Cingolani ammette | “Lavoriamo ad un piano di emergenza | pronto nei prossimi giorni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Fine della favola per cui “non vi preoccupate andrà tutto bene”. Seppur a denti stretti anche in Italia si comincia a parlare di piani di razionamento invernale per il gas. Il livello di riempimento dei sito di stoccaggio è alto, all’80% in linea con la media europea. Ma anche i depositi pieni non sono in grado di blindare l’inverno. “Il nostrodi risparmio gas, c’è un comitato d’che lavora su questo, lo presenteremo nei“, ma “abbiamo già delle operazioni in corso”, come il prestito al Gse “per accelerare l’acquisto sugli stoccaggi, che sono all’80% e ci dà un po’ di respiro”, ha detto ieri sera ildella Transizione ecologica Robertointervistato su Rai 3. “Abbiamo portato al 100% l’utilizzo dei rigassificatori esistenti. Dopodiché se, ...