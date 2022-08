Gas, il prezzo alla borsa di Amsterdam sfonda i 300 euro/Megawattora. Ipotesi di una riunione di emergenza dei ministri Ue (Di mercoledì 24 agosto 2022) In attesa della sospensione delle forniture per tre giorni da parte di Gazprom, mercoledì il prezzo dei contratti future sul gas con scadenza a novembre e dicembre ha superato alla borsa Ttf di Amsterdam i 300 euro a Megawattora arrivando fino a 302,9. L’emergenza energetica è ormai stabilmente in cima all’agenda dei leader europei. Il governo tedesco ha varato una legge per il razionamento energetico, che tra il resto limita il riscaldamento degli edifici pubblici e vieta i cartelloni pubblicitari illuminati, in Italia il ministro Roberto Cingolani annuncia “a giorni” un piano di risparmio e in Francia il presidente Emmanuel Macron avverte che è arrivata “la fine dell’abbondanza“. Secondo Bloomberg, i ministri dell’Energia dell’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) In attesa della sospensione delle forniture per tre giorni da parte di Gazprom, mercoledì ildei contratti future sul gas con scadenza a novembre e dicembre ha superatoTtf dii 300arrivando fino a 302,9. L’energetica è ormai stabilmente in cima all’agenda dei leaderpei. Il governo tedesco ha varato una legge per il razionamento energetico, che tra il resto limita il riscaldamento degli edifici pubblici e vieta i cartelloni pubblicitari illuminati, in Italia il ministro Roberto Cingolani annuncia “a giorni” un piano di risparmio e in Francia il presidente Emmanuel Macron avverte che è arrivata “la fine dell’abbondanza“. Secondo Bloomberg, idell’Energia dell’Unione ...

