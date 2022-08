Gas e luce, adesso si paga fino a dieci volte di più Sono 90 mila le aziende a rischio chiusura immediata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le elezioni del 25 settembre Sono una data troppo lontana nel tempo per far fronte alla crisi energetica che ha travolto l'Italia e alle drammatiche conseguenze per famiglie e imprese. Il mondo industriale ed economico italiano, - si legge sul Corriere della Sera - dopo le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi l’altro ieri, è tornato a lanciare il suo allarme. «In autunno si rischia il collasso», ha dichiarato ieri Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, che rappresenta 350 mila imprese di commercio, turismo artigianato e piccola industria. «Il caro bollette — spiega De Luise — sta diventando una variabile incontrollabile per tantissime imprese. Il rischio è che il 10% delle imprese esca dal mercato, ovvero circa 90 mila attività per un totale di 250 mila posti di lavoro". Tra le ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le elezioni del 25 settembreuna data troppo lontana nel tempo per far fronte alla crisi energetica che ha travolto l'Italia e alle drammatiche conseguenze per famiglie e imprese. Il mondo industriale ed economico italiano, - si legge sul Corriere della Sera - dopo le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi l’altro ieri, è tornato a lanciare il suo allarme. «In autunno si rischia il collasso», ha dichiarato ieri Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, che rappresenta 350imprese di commercio, turismo artigianato e piccola industria. «Il caro bollette — spiega De Luise — sta diventando una variabile incontrollabile per tantissime imprese. Ilè che il 10% delle imprese esca dal mercato, ovvero circa 90attività per un totale di 250posti di lavoro". Tra le ...

