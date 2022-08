Gas: “Arriva il piano risparmio. Gli stoccaggi sono all’80%, il gas russo è stato sforbiciato al 18% del totale” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Indubbiamente il nostro governo sta lavorando alacremente per evitare al Paese ‘brutte sorprese’ in termini di approvvigionamenti di energia e, allo stesso tempo, starebbe ritoccando anche un nuovo piano di interventi economici, per alleviare almeno in parte questi insostenibili rincari. Gas: “A giorni il piano risparmio. Gli stoccaggi sono all’80%, il gas russo è stato sforbiciato al 18% del totale” Da Palazzo Chigi giunge tuttavia un cauto ottimismo rispetto al cosiddetto piano di risparmio, che sarebbe prossimo ad essere licenziato entro la prossima settimana. Tuttavia, riferiscono fonti autorevoli interne all’esecutivo, rispetto all’emergenza gas, il Paese “rimane in preallerta, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Indubbiamente il nostro governo sta lavorando alacremente per evitare al Paese ‘brutte sorprese’ in termini di approvvigionamenti di energia e, allo stesso tempo, starebbe ritoccando anche un nuovodi interventi economici, per alleviare almeno in parte questi insostenibili rincari. Gas: “A giorni il. Gli, il gasal 18% del” Da Palazzo Chigi giunge tuttavia un cauto ottimismo rispetto al cosiddettodi, che sarebbe prossimo ad essere licenziato entro la prossima settimana. Tuttavia, riferiscono fonti autorevoli interne all’esecutivo, rispetto all’emergenza gas, il Paese “rimane in preallerta, ...

