Galatasaray Icardi, l'argentino ha detto sì: le ultime

Mauro Icardi ha accettato la proposta del Galatasaray per l'ingaggio e ora deve soltanto aspettare l'ok dal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, le due società starebbero avendo contatti fitti per provare a chiudere in tempi brevi.

