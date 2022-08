Funerali Dugina, figlia dell’ideologo di Putin: centinaia di persone hanno partecipato. Sull’attentato la Russia è accusata di propaganda per giustificare la guerra (Di mercoledì 24 agosto 2022) Funerali Dugina: non si fermano le accuse reciproche tra Kiev e Mosca nel giorno dell’ultimo saluto alla figlia dell’ideologo di Putin. Avanza con forza l’ipotesi di propaganda della Russia coinvolta nell’uccisione della ragazza per giustificare il conflitto contro l’Ucraina. Sull’attentato la Russia è accusata di propaganda per giustificare la guerra Nel giorno dei Funerali di Darya Dugina, la figlia dell’ideologo di Putin Alexander Dugin, continuano le accuse tra Kiev e Mosca. “Il sostegno alla guerra sta calando in Russia e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022): non si fermano le accuse reciproche tra Kiev e Mosca nel giorno dell’ultimo saluto alladi. Avanza con forza l’ipotesi didellacoinvolta nell’uccisione della ragazza peril conflitto contro l’Ucraina.ladiperlaNel giorno deidi Darya, ladiAlexander Dugin, continuano le accuse tra Kiev e Mosca. “Il sostegno allasta calando ine ...

