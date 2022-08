Fs, Ferraris al Meeting di Rimini “2 mld per connettività e digitale” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rimini (ITALPRESS) – Un piano, già in corso, per avere la massima copertura 4G su tutta la rete Alta Velocità entro in prossimi 18 mesi, e un progetto di lungo periodo che prevede un investimento di 2 miliardi di euro per estendere e potenziare la fibra ottica spenta lungo l'intera rete ferroviaria di 17mila chilometri. Al Meeting di Rimini l'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris ha fatto il punto su due dei progetti di innovazione e digitalizzazione che FS sta portando avanti per migliorare i servizi e le infrastrutture in chiave sostenibile. L'occasione è stata data dal talk dal titolo “Il cambiamento possibile. Innovare per essere umani”, di cui l'AD di Ferrovie è stato ospite martedì 23 agosto.“Abbiamo messo l'innovazione e la digitalizzazione come elementi abilitanti del nostro Piano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)(ITALPRESS) – Un piano, già in corso, per avere la massima copertura 4G su tutta la rete Alta Velocità entro in prossimi 18 mesi, e un progetto di lungo periodo che prevede un investimento di 2 miliardi di euro per estendere e potenziare la fibra ottica spenta lungo l'intera rete ferroviaria di 17mila chilometri. Aldil'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigiha fatto il punto su due dei progetti di innovazione e digitalizzazione che FS sta portando avanti per migliorare i servizi e le infrastrutture in chiave sostenibile. L'occasione è stata data dal talk dal titolo “Il cambiamento possibile. Innovare per essere umani”, di cui l'AD di Ferrovie è stato ospite martedì 23 agosto.“Abbiamo messo l'innovazione e la digitalizzazione come elementi abilitanti del nostro Piano ...

