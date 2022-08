Fratelli Caputo serie tv: trama e anticipazioni 24 agosto 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) La serie tv Fratelli Caputo torna stasera in tv mercoledì 24 agosto 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Protagonisti della fiction sono Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguito trama e anticipazioni della puntata di stasera. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara e Simone continuano le loro sessioni di studio e Andrea si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro. Tra le signore Caputo è sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero – tanti anni prima – le aveva chiesto di tornare in ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Latvtorna stasera in tv mercoledì 24in onda in prima serata su Canale 5. Protagonisti della fiction sono Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguitodella puntata di stasera. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara e Simone continuano le loro sessioni di studio e Andrea si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro. Tra le signoreè sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero – tanti anni prima – le aveva chiesto di tornare in ...

