“Fratelli Caputo”, le anticipazioni della terza puntata: cosa succederà stasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) stasera, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di “Fratelli Caputo“, serie tv che vede protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica. Si tratta ovviamente di repliche, visto che la serie televisiva è stata trasmessa dal 23 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021. I telespettatori, però, sembrano felici di rivedere la fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica. Gli ascolti, infatti, sorridono alla rete. In questo articolo vi sveliamo le anticipazioni della terza puntata di “Fratelli Caputo”, in onda stasera su Canale 5. (Continua dopo la foto…) Mediaset, mega rivoluzione in corso: quanti programmi a rischio, cambia tutto Tutte le curiosità sulla miniserie “Fratelli ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 24 agosto 2022), su Canale 5, andrà in onda ladi ““, serie tv che vede protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica. Si tratta ovviamente di repliche, visto che la serie televisiva è stata trasmessa dal 23 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021. I telespettatori, però, sembrano felici di rivedere la fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica. Gli ascolti, infatti, sorridono alla rete. In questo articolo vi sveliamo ledi “”, in ondasu Canale 5. (Continua dopo la foto…) Mediaset, mega rivoluzione in corso: quanti programmi a rischio, cambia tutto Tutte le curiosità sulla miniserie “...

zazoomblog : GUIDA TV 24 AGOSTO 2022: UN MERCOLEDÌ TRA SUPERQUARK FRATELLI CAPUTO DELITTI IN PARADISO E LE IENE - #GUIDA… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 24 Agosto 2022: Fratelli Caputo, la conclusione di Superquark, Delitti in Paradiso, Le Iene .… - bubinoblog : GUIDA TV 24 AGOSTO 2022: UN MERCOLEDÌ STRA SUPERQUARK, FRATELLI CAPUTO, DELITTI IN PARADISO E LE IENE - SerieTvserie : Fratelli Caputo: trama, cast e puntate della fiction di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv #superquark Iscrivit… -