Francesco Totti e la fuga notturna da Noemi Bocchi | le foto di “Chi”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Prosegue la frequentazione tra, a giudicare dalle nuovepubblicate da Chi nel numero in edicola mercoledì 24 agosto. Mentre Ilary Blasi trascorre le vacanze con i familiari (tra le tappe delle ultime settimane ricordiamo il relax sulle Dolomiti con le sorelle e il Ferragosto nel paese dei nonni),si divide tra Roma e Sabaudia e continua a vedere. I paparazzi lo hanno sorpreso a San Felice Circeo, dove si sarebbe fatto accompagnare da un amico, entrare nel complesso immobiliare dove c’è la villa affittata daper le vacanze. In un’altrasi vede laparcheggiare l’auto proprio davanti allo stesso civico. Il che, allora, non sarebbe solo una ...

lacittanews : 24 agosto 2022 09:20Mentre Ilary Blasi è in Croazia con la figlia Isabel, l'ex calciatore è stato paparazzato entra… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'attesa stava diventando insopportabile e così Francesco Totti ha deciso di cedere. La 'fuga' notturna del Pupone dalla sua… - blogtivvu : Totti (di nascosto) a casa di Noemi, i paparazzi lo “puntano” e l’amico avverte: “E’ successo qualcosa, Francesco p… - fanpage : L'attesa stava diventando insopportabile e così Francesco Totti ha deciso di cedere. La 'fuga' notturna del Pupon… - zazoomblog : Francesco Totti beccato mentre va a trovare di nascosto Noemi - #Francesco #Totti #beccato #mentre -

Ha cercato di mantenere le distanze dalla nuova compagna per giorni, ma alla fineha ceduto alla tentazione e i paparazzi - che lo seguono da settimane - lo hanno beccato. Il Pupone si è concesso una notte insieme alla sua Noemi nella villa, che la 35enne ha ...Non c'è pace pere Ilary Blasi dopo la separazione. Tra le pagine dell'ultimo numero di Chi Magazine, l'ex Capitano della Roma è stato beccato dai paparazzi mentre si reca a casa di Noemi Bocchi , la ...La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere alta l’attenzione sui social, dove gli utenti scorgono ogni piccolo indizio delle prime vacanze estive da separati della coppia. LEGG ...Ilary Blasi ha scelto la Croazia come nuova meta per fuggire dalle chiacchiere e dal gossip. In questa rottura che ha destabilizzato l'Italia intera, i protagonisti, Ilary e Francesco Totti, hanno sce ...