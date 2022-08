Formia | porto turistico ‘fantasma’ | danno erariale di oltre 3 | 6 milioni di euro

(Di mercoledì 24 agosto 2022)alpure la beffa. Sì, perchéaldi3,6di, cagionato al bilancio comunale di, il Comune ha dovuto fare anche i conti con la mancata realizzazione delle opere e degli interventi su quello che sarebbe dovuto essere ildella città. Quello che, in realtà, sembra essere più un. Dopo un’indagine serrata co-delegata dalla Procura Contabile di Roma, Guardia di Finanza e Capitaneria disono riusciti a ‘identificare’ 4 dirigenti e amministratori locali, che sono finiti davanti alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio per un’azione di responsabilità amministrativa. Lavori ...

Temporeale Quotidiano

Formia / Porto turistico "Marina di Cicerone", chiusura delle indagini del "danno erariale" | temporeale quotidiano FORMIA – La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto hanno contestato un danno erariale di 3,6 milioni di euro a 4 dirigenti ed amministratori comunali per la mancata realizzazione di opere e in ...FORMIA – La mancata realizzazione del porto turistico "Marina di Cicerone" a Formia continua ad essere causa di guai per tre ex responsabili e per un ex funzionario della ripartizione urbanistica del ...