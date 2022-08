Fiorentina-Napoli | arbitra Marinelli Banti al Var

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La Lega Serie A ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 28 agosto. Per quanto riguarda, l’arbitro saràal Var.Domenica 28/08 h. 20.45COLAROSSI – MASTRODONATO IV: COLOMBO VAR:AVAR: LO CICERO Le altre designazioni: MONZA – UDINESE Venerdì 26/08 h. 18.30 DI BELLO ROSSI L. – MONDIN IV: FERRIERI CAPUTI VAR: MARINI AVAR: LONGO S. LAZIO – INTER Venerdì 26/08 h. 20.45 FABBRI PAGLIARDINI – VECCHI IV: MARESCA VAR: AURELIANO AVAR: CARBONE CREMONESE – ...

L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23.domenica ore 20.45 Marinelli Colarossi - Mastrodonato Iv: Colombo Var: Banti Ayroldi Var: Ghersini Avar: Galetto Salernitana - Sampdoria domenica ore 18.30 Massa Moro - Garzelli Iv: Feliciani Var: La Penna Avar: Zufferli