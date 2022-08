Fiorentina in Olanda, Italiano “Ci giochiamo tanto” (Di mercoledì 24 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Per noi quella di domani è una partita importantissima per chiudere il cerchio dopo quanto fatto lo scorso anno. Adesso abbiamo la gara di ritorno e rispetto all'andata dovremo stare più attenti e avere più qualità, pensare di arroccarci dietro e spedire palloni in tribuna sarebbe l'errore più grosso da fare. Bisogna stare tutti attenti e concentrati”. Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in programma a Enschede in Olanda fra Twente e Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League (all'andata, al Franchi, 2-1 per i gigliati). “Sono convinto che domani saremo sotto pressione perchè lo stadio sarà pieno e loro cercheranno di vincere, quindi dovremo giocare a calcio con grande qualità – ha aggiunto Italiano -. Se verremo fuori dalle situazioni di difficoltà ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Per noi quella di domani è una partita importantissima per chiudere il cerchio dopo quanto fatto lo scorso anno. Adesso abbiamo la gara di ritorno e rispetto all'andata dovremo stare più attenti e avere più qualità, pensare di arroccarci dietro e spedire palloni in tribuna sarebbe l'errore più grosso da fare. Bisogna stare tutti attenti e concentrati”. Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo, alla vigilia della sfida in programma a Enschede infra Twente e, ritorno dei playoff di Conference League (all'andata, al Franchi, 2-1 per i gigliati). “Sono convinto che domani saremo sotto pressione perchè lo stadio sarà pieno e loro cercheranno di vincere, quindi dovremo giocare a calcio con grande qualità – ha aggiunto-. Se verremo fuori dalle situazioni di difficoltà ...

