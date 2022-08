Finlandia | Sanna Marin si scusa per le foto di due influencer in Senza veli durante un party nella sua residenza | “Non appropriate”

Finlandia, Sanna Marin si scusa per le foto di due influencer in topless durante un party nella sua residenza: “Non appropriate” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo i balli le foto. Nuove immagini scattate nella sua residenza hanno costretto la premier finlandese Sanna Marin a scusarsi per comportamenti inappropriati. La prima ministra scandinava, già al centro delle critiche, si è scusata per l’apparizione sui social media di una fotografia di due donne in Senza veli, scattata a Kerasanta, la sua residenza ufficiale. Nell’immagine si vedono due note influencer che si baciano, mentre coprono il loro seno nudo con un cartello ufficiale su cui è scritto “Finlandia”. Marin, ancora fresca delle polemiche per il video dei balli che l’hanno spinta persino a sottoporsi ad un test anti-droga, ha ammesso che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo i balli le. Nuove immagini scattatesuahanno costretto la premier finlandesersi per comportamenti inappropriati. La prima ministra scandinava, già al centro delle critiche, si èta per l’apparizione sui social media di unagrafia di due donne in, scattata a Kerasanta, la suaufficiale. Nell’immagine si vedono due noteche si baciano, mentre coprono il loro seno nudo con un cartello ufficiale su cui è scritto “”., ancora fresca delle polemiche per il video dei balli che l’hanno spinta persino a sottoporsi ad un test anti-droga, ha ammesso che ...

repubblica : Finlandia, pubblicate foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa [di Enrico Fran… - repubblica : Finlandia, la premier Sanna Marin negativa al test anti-droga - ilpost : Sanna Marin, la prima ministra della Finlandia, è risultata negativa al test antidroga fatto dopo la festa per cui… - fattoquotidiano : Finlandia, Sanna Marin si scusa per le foto di due influencer in topless durante un party nella sua residenza: “Non… - forlazizzu : RT @BearziCinzia66: Finlandia, pubblicate foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa - la Repubblica htt… -