Finlandia | Sanna Marin risponde ancora alle polemiche | «Sono umana Anche io a volte desidero gioia e divertimento» – Il video

repubblica : Finlandia, pubblicate foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa [di Enrico Fran… - ilpost : Sanna Marin, la prima ministra della Finlandia, è risultata negativa al test antidroga fatto dopo la festa per cui… - repubblica : Finlandia, la premier Sanna Marin negativa al test anti-droga - Fratzen13 : RT @doctormabuse18: Dopo che il #PD partito di #Bibbiano e della #dittaturasanitaria ci ha spiegato che #SannaMarin è giovane e libera e bi… - PieroSrr : RT @GoffredoB: Certo che è una bella coincidenza la grande attenzione scandalistica su #Sanna_Marin proprio mentre lei sta portando la sua… -

Zonalocale

La premier finlandese torna a difendere il suo diritto a divertirsi e parlando ai giornalisti, in occasione della conferenza del suo partito socialdemocratico, ha detto che lavora sodo come primo ...Leggi anche, premierMarin negativa a test antidroga Salvini: "Marin bella donna, ha diritto di ballare", premier Marin scatenata al party: è polemica - Video La ... Zonaglobale, da Vasto alla Finlandia. Sanna Marin: la leader festaiola nella bufera "Sono umana ed anche io a volte ho bisogno di gioia, divertimento e allegria nel mezzo di queste nuvole buie". Sanna Marin è tornata a difendere il suo diritto a divertirsi e ballare con gli amici, co ...(LaPresse) "In questi tempi bui, anche a me talvolta mancano la gioia, la luce e il divertimento. I video diffusi nel giorni scorsi sono privati. Sono gioiosi ...