Financial Fair Play: cosa rischiano i club italiani (Di mercoledì 24 agosto 2022) Juve, Milan, Inter e Roma sono finite nella lente del Financial Fair Play della UEFA: ecco cosa rischiano i club Sulla Repubblica si fa il punto di quello che rischiano i club che sono finiti sotto la lente del Financial Fair Play della UEFA. Tra questi, oltre al PSG, che dovrebbe pagare 10 milioni di multa, ci sono anche quattro club italiani: Inter, Juventus, Milan e Roma. Per Juve e Milan si tratterebbe di una multa – come quella che dovrebbe essere inferta ai parigini – che per i bianconeri sarà di 3 milioni, mentre per i campioni d'Italia è di 2. Inter e Roma invece subirebbero delle restrizioni sul mercato, obbligandole a chiudere in attivo il saldo dei ...

