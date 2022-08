FIFA 23: EA Sports ed il Rangers FC annunciano una partnership pluriennale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Rangers FC, tramite il sito ufficiale del club, ha annunciato di aver sottoscritto una partneship pluriennale con EA Sports e che il club scozzese avrà la licenza ufficiale in FIFA 23. Grazie a questa partnership, EA Sports diventerà l’esclusivo partner ufficiale dei Rangers. Il club svelerà anche diverse iniziative di eSport nei prossimi mesi, inclusi eventi internazionali e attività per le partite sia all’interno del Fan Village che nella prossima New Edmiston House. EA Sports avrà una maggiore presenza all’interno dello stadio e creerà contenuti unici che possono essere visti sulle nostre piattaforme social media e digitali. In futuro, i giocatori di FIFA potranno anche giocare come Rangers, con ogni ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 24 agosto 2022) IlFC, tramite il sito ufficiale del club, ha annunciato di aver sottoscritto una partneshipcon EAe che il club scozzese avrà la licenza ufficiale in23. Grazie a questa, EAdiventerà l’esclusivo partner ufficiale dei. Il club svelerà anche diverse iniziative di eSport nei prossimi mesi, inclusi eventi internazionali e attività per le partite sia all’interno del Fan Village che nella prossima New Edmiston House. EAavrà una maggiore presenza all’interno dello stadio e creerà contenuti unici che possono essere visti sulle nostre piattaforme social media e digitali. In futuro, i giocatori dipotranno anche giocare come, con ogni ...

