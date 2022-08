Femminicidio di Bologna, la sorella della vittima: "Lui era ossessivo" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi è stata uccisa barbaramente al termine di un vero e proprio agguato. Ne è convinta la sorella Stefania, che a Sky TG24 ha ricostruito gli ultimi drammatici istanti di vita della donna di 56 anni aggredita mortalmente ieri sera, alla periferia di Bologna, dall'ex compagno Giovanni Padovani, calciatore e modello già denunciato per stalking. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi è stata uccisa barbaramente al termine di un vero e proprio agguato. Ne è convinta laStefania, che a Sky TG24 ha ricostruito gli ultimi drammatici istanti di vitadonna di 56 anni aggredita mortalmente ieri sera, alla periferia di, dall'ex compagno Giovanni Padovani, calciatore e modello già denunciato per stalking.

RaiNews : “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono con lei', ra… - repubblica : Femminicidio a Bologna, 57enne uccisa a martellate dal suo stalker: l'assassino era già stato denunciato dalla donna - RaiNews : Il femminicidio a Bologna. Quando è stata aggredita dall'ex compagno, un calciatore, la vittima era al telefono con… - CL7_Luca : ERGASTOLO....basta altrimenti queste bestie non lo capiranno mai. #Bologna #femminicidio #AlessandraMatteuzzi - nagioia08 : La prima cosa provata per il femminicidio a #bologna, dolore, pianto La seconda: rabbia per il genere umano Sono le… -