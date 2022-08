Fedez risponde alle polemiche per il selfie estremo fatto a Ibiza (Di mercoledì 24 agosto 2022) La replica di Fedez In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai loro figli Leone e Vittoria e ad alcuni amici, si stanno godendo una meritata vacanza a Ibiza, che naturalmente stanno testimoniando sui social. A breve la coppia però farà ritorno a Milano, e sia il rapper che l’imprenditrice digitale si dedicheranno ai L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 agosto 2022) La replica diIn questi giornie Chiara Ferragni, insieme ai loro figli Leone e Vittoria e ad alcuni amici, si stanno godendo una meritata vacanza a, che naturalmente stanno testimoniando sui social. A breve la coppia però farà ritorno a Milano, e sia il rapper che l’imprenditrice digitale si dedicheranno ai L'articolo proviene da Novella 2000.

disagio_tv : Fedez risponde alle polemiche per il selfie ad alta quota a Ibiza - leggoit : #fedez e #chiaraferragni e il selfie estremo, il cantante risponde così alle critiche dei fan - occhio_notizie : Fedez risponde alle polemiche dopo il video in cima a un dirupo con la Ferragni: “Avevamo una guida” #fedez… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Fedez non ci sta e risponde sui social dopo lo sfogo di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni per il video pubblicato… - fanpage : Fedez non ci sta e risponde sui social dopo lo sfogo di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni per il video… -