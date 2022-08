(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo i tre diversi promo delcon protagonisti alcunidi personaggi famosi (Lady Gaga, Johnny Depp e Cristiano Ronaldo), sul web è saltata fuori una tesi secondo la quale, proprio dietro la pubblicità del reality show,nascondersi altridelle star al? Sembrerebbe che a entrare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Fake concorrenti al Grande Fratello Vip? I sosia potrebbero nascondere degli indizi – VIDEO - Guess_We_Should : Io vi avviso fra un mese farò partire una fake news su uno dei concorrenti a caso e questa notizia sarà che questa… - Simona03567380 : @blogtivvu Gfvip5 mai noioso grazie a tutto il cast Gfvip6 solo da gennaio grazie a Barù e Jessica (il resto dei co… -

Novella 2000

...che a entrare nella casa del GF Vip 7 comepossano essere anche alcuni"... il cast sarebbe composto non solo da Vipponi veri e propri, ma anche da "Vip". Per fortuna, al ...Nei giorni scorsi è spuntato un nuovo rumors secondo il quale due controversidel GF ... 'Chi' smentisce unanews di questi giorni: ovvero che 'Ciao Darwin' il programma di Paolo ... GF Vip 7: nella casa potrebbero entrare anche alcuni concorrenti "sosia" Fake concorrenti al Grande Fratello Vip 7 I sosia potrebbero nascondere degli indizi: ecco le strane teorie del web, i video promo.Ancora molto silenzio invece sul resto del cast di concorrenti, nonostante le indiscrezioni sul web ... il cast sarebbe composto non solo da Vipponi veri e propri, ma anche da “Vip fake”! Naturalmente ...