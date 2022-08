Fair play finanziario 2020/21: Juventus, Inter e Roma rischiano sanzioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Juventus, Inter e Roma sarebbero finite sotto la lente d’ingrandimento della Uefa per presunte violazioni al al Fair play finanziario 2020/21. È quanto si apprende dal quotidiano britannico “Il Times”, secondo il quale ci sarebbero altri venti club coinvolti, tra cui Arsenal, Psg e Barcellona. Fair play finanziario 2020/21: QUALI sanzioni rischiano I TRE CLUB ITALIANI? Le regole vigenti prevedono che un club non può accumulare deboti superiori a 30 milioni di euro in tre anni, escusi investimenti su settore giovanile e femminile. Nello specifico Inter e Roma andrebbero incontro a multe e limitazioni sul mercato ma anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022)sarebbero finite sotto la lente d’ingrandimento della Uefa per presunte violazioni al al/21. È quanto si apprende dal quotidiano britannico “Il Times”, secondo il quale ci sarebbero altri venti club coinvolti, tra cui Arsenal, Psg e Barcellona./21: QUALII TRE CLUB ITALIANI? Le regole vigenti prevedono che un club non può accumulare deboti superiori a 30 milioni di euro in tre anni, escusi investimenti su settore giovanile e femminile. Nello specificoandrebbero incontro a multe e limitazioni sul mercato ma anche ...

