Facebook “down”, problemi col news feed: post di persone sconosciute nella home (Di mercoledì 24 agosto 2022) problemi per Facebook da questa mattina. A causa di un “bug” l’intero social è andato in tilt. La problematica più curiosa, riscontrata da migliaia utenti, è che la pagina principale del social è stata invasa da post di persone che non conoscono. Classici messaggi di auguri di compleanno, ad esempio, sono comparsi sulle bacheche di centinaia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022)perda questa mattina. A causa di un “bug” l’intero social è andato in tilt. La problematica più curiosa, riscontrata da migliaia utenti, è che la pagina principale del social è stata invasa dadiche non conoscono. Classici messaggi di auguri di compleanno, ad esempio, sono comparsi sulle bacheche di centinaia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : #facebookdown Non era mai successo prima, cosa appare da alcuni minuti nel feed degli utenti del noto social netwo… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Italia: ?? Facebook down, post bizzarri e notifiche a caso #facebookdown #facebookhacked - news_mondo_h24 : Facebook down: cosa succede oggi al social - canaledieci : #Facebookdown 24 agosto 2022: cosa sta succedendo in Italia - morena_faenza : RT @Agenzia_Italia: ?? Facebook down, post bizzarri e notifiche a caso #facebookdown #facebookhacked -