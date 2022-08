F1, indiscrezione dalla Germania: “Audi ha acquistato Sauber, l’annuncio ufficiale a giorni” (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Formula Uno è per definizione sempre in movimento. Infatti, mentre a Spa-Francorchamps la Ferrari tenterà di tenere vivo un Mondiale 2022 sempre più indirizzato verso Max Verstappen e la Red Bull, il Circus già guarda al futuro. Nelle scorse settimane sono stati definiti i regolamenti 2023 e le novità in merito alle power unit del 2026. In tal senso, la massima categoria automobilistica ha palesemente strizzato l’occhio al Gruppo Volkswagen, attorno al quale stanno circolando le voci più disparate. Non più tardi di quattro giorni fa, Frederic Vasseur, team principal di Sauber, aveva ribadito la sua soddisfazione in merito alla collaborazione con Alfa Romeo. Tuttavia, nella giornata di ieri, la versione in lingua tedesca della testata motorsport.com ha riportato un’indiscrezione di rilievo. Secondo quanto appreso da un giornalista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Formula Uno è per definizione sempre in movimento. Infatti, mentre a Spa-Francorchamps la Ferrari tenterà di tenere vivo un Mondiale 2022 sempre più indirizzato verso Max Verstappen e la Red Bull, il Circus già guarda al futuro. Nelle scorse settimane sono stati definiti i regolamenti 2023 e le novità in merito alle power unit del 2026. In tal senso, la massima categoria automobilistica ha palesemente strizzato l’occhio al Gruppo Volkswagen, attorno al quale stanno circolando le voci più disparate. Non più tardi di quattrofa, Frederic Vasseur, team principal di, aveva ribadito la sua soddisfazione in merito alla collaborazione con Alfa Romeo. Tuttavia, nella giornata di ieri, la versione in lingua tedesca della testata motorsport.com ha riportato un’di rilievo. Secondo quanto appreso da un giornalista ...

