F1: Daniel Ricciardo lascerà la McLaren Racing al termine della stagione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Daniel Ricciardo e la McLaren Racing si separeranno alla fine della stagione 2022 di Formula 1. Le due parti hanno concordato reciprocamente di risolvere anticipatamente il suo contratto per il 2023. L'australiano, infatti, si era tenuto l'opzione anche per il prossimo anno ma alla fine non se n'è fatto nulla per via delle sue prestazioni piuttosto deludenti. Queste le parole del pilota aussie: "?È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni. Ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak & Andreas abbiamo deciso di rescindere il mio contratto con il team e di accettare di separarci reciprocamente alla fine di questa stagione. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito.

