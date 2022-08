F1: Belgio; Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la Formula 1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa - Francorchamps in Belgio nel 2021, Max Verstappen ha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la Formula 1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa - Francorchamps innel 2021, Maxha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Gp di Belgio: Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp di Belgio: Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp di Belgio: Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà - napolimagazine : F1, Gp di Belgio: Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà - apetrazzuolo : F1, Gp di Belgio: Verstappen si prepara per Spa tra finzione e realtà -