Entry list Atp 250 Metz 2022: partecipanti ed italiani presenti (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Entry list del torneo Atp 250 di Metz 2022. Si gioca dal 19 al 25 settembre sui campi in cemento della cittadina francese. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Lorenzo Musetti, mentre Fabio Fognini e Lorenzo Sonego figurano nel draw cadetto. Spicca la presenza del numero uno al mondo Daniil Medvedev, che guida il seeding seguito da Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta. Di seguito l'Entry list completa del torneo Atp 250 di Metz 2022. Entry list ATP 250 Metz 2022 1 Daniil Medvedev 1 2 Hubert Hurkacz 10 3 Pablo Carreno Busta 14 4 Grigor Dimitrov 19 5 Gael Monfils 256 Lorenzo Musetti 30 7 Karen Khachanov 31 8 Holger Rune 32 Maxime Cressy 34 Nikoloz ...

eonBirdApp : @laalcolizzata1 Quindi dici che tutti i giocatori nel post sono nella entry list? - alevilla1978 : @ewsdn Aspettiamo l'entry list, dubito ci siano tutti... - purtroppobea : amic? comunque secondo me quel giochino dell’atp di napoli era solo un gioco … nel senso che entry list è per un 250 x cortesia - lyra_col : @isa_0600 Secondo me lo fanno più per creare hype e vendere i biglietti che per altro ahah poi sicuramente ci sarà… - isa_0600 : @lyra_col Può essere si però secondo me non è impossibile (tolto alcaraz) fritz norrie e compagnia si gioca le fina… -