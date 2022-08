Enrico Giovannini: centrale l'importanza del Mar Mediterraneo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enrico Giovannini, Ministro Infrastrutture Mobilità Sostenibili Racconta dell'importanza del Mar Mediterraneo nel contesto geopolitico, sia per l'opportunità di esportare verso i paesi africani sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022), Ministro Infrastrutture Mobilità Sostenibili Racconta dell'del Marnel contesto geopolitico, sia per l'opportunità di esportare verso i paesi africani sia ...

UNBELFUTURO : #Sostenibilità @SostenAbilMente: 'Enrico Giovannini, @mims_gov: «Lo sviluppo sostenibile non è una sciocca utopia m… - RoccisanoF : RT @SostenAbilMente: Enrico Giovannini, @mims_gov: «Lo sviluppo sostenibile non è una sciocca utopia ma è l'unica possibilità che il mondo… - MauroG28579202 : RT @SostenAbilMente: Enrico Giovannini, @mims_gov: «Lo sviluppo sostenibile non è una sciocca utopia ma è l'unica possibilità che il mondo… - oli_dandrea : RT @SostenAbilMente: Enrico Giovannini, @mims_gov: «Lo sviluppo sostenibile non è una sciocca utopia ma è l'unica possibilità che il mondo… - GioPeCe : RT @SostenAbilMente: Enrico Giovannini, @mims_gov: «Lo sviluppo sostenibile non è una sciocca utopia ma è l'unica possibilità che il mondo… -